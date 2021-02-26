إيطاليا تسجل 253 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى، أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 97.227، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 2.9 مليون حالة إصابة.
وكان رئيس وكالة الأدوية الإيطالية "Aifa" جورجو بالوه، قد قال فى 16 فبراير الحالى: "إذا حوصر الفيروس خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة فربما سنخرج من نطاق تهديده".
وأضاف أنه "يجب التحلى بالإيمان والتركيز على التطعيم والصبر بضعة أسابيع أخرى، قبل تخفيف القيود وإجراءات إعادة الفتح".
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