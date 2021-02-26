بعد تصاعد حدة المظاهرات.. قرارات عاجلة من رئيس الوزراء العراقي

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي عددا من القرارات العاجلة والتي تمثلت في تكليف عبد الغني الاسدي محافظا لذي قار .

وشملت القرارات الصادرة الكاظمي أيضا تشكيل مجلس تحقيقي بالاحداث الاخيرة ومحاسبة المقصرين.

كما امر الكاظمي أيضا بتشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة اعمار المحافظة واطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة.

كانت مصادر طبية عراقية أفادت بمقتل ثلاثة متظاهرين في صدامات مع قوات الأمن العراقية.

وتجددت الاحتجاجات في مدينة الناصرية في جنوب العراق، أمس، بعد ساعات قليلة من مغادرة وفد حكومي أرسله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لنزع فتيل الأزمة.

واستخدمت الأجهزة الأمنية الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة 36 آخرين؛ بينهم عناصر من الشرطة، حسب مصدر طبي في المدينة الجنوبية.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء العراقي لحل «معضلة» الاضطرابات والاحتجاجات المتواصلة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية، منذ الأحد الماضي، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان فرنسيس إلى هذه المدينة ومحافظات أخرى مطلع مارس المقبل.

ويطالب المحتجون بإقالة المحافظ ناظم الوائلي واعتقال الذين يقفون وراء خطف الناشطين ووقف استخدام العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية.