الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل وإصابة 30 من عناصره في الضربات الأمريكية شرق سوريا

أعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل وإصابة 30 من عناصره خلال الضربة الأمريكية على الحدود السورية العراقية مساء الخميس.
وقال النائب أحمد الأسدي رئيس الهيئة السياسية لتحالف الفتح في بيان إن تكرار قصف تشكيلات الحشد الشعبي وثكنات القوات المسلحة العراقية المرابطة على الحدود العراقية السورية من قبل الجانب الأمريكي هو انتهاك صارخ للسيادة واعتداء مرفوض ومُدان على الدولة ورمز سيادتها.
وشدد في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية على ضرورة لوقوف موحدين شعبا وحكومة وقوى سياسية في مواجهة هذه التجاوزات.
وقال الأسدي إن الاعتداء الأمريكي على الحدود مع سوريا، تسبب بسقوط أكثر من 30 شهيدًا وجريحًا.
وشنت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات عسكرية، مساء الخميس، على بُنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الهجمات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران، كما قتل 17 شخصا جراء الغارات.
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