دولة عربية تعلن ظهور السلالة المتحورة لفيروس كورونا بها

أعلن معهد باستور الجزائري، تسجيل الجزائر، منذ ساعات، إصابتين، من السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.
وبحسب البيان الصادر من المعهد؛ تم اكتشاف هاتين السلالتين، لدى أحد مستخدمي قطاع الصحة، على مستوى مستشفى الصحة العقلية بالشراقة (وقد تم عزله حاليا)، بالإضافة إلى مواطن عائد من فرنسا، لحضور مراسم دفن والده.
وفي ذات السياق، وجه رئيس الجمعية الوطنية للأمراض المعدية في الجزائر، الدكتور محمد يوسفي، دعوة عاجلة بضرورة توخي الحيطة والحذر لتجنب تفاقم الأوضاع والعودة إلى نقطة الصفر .
كما أشار الدكتور إلى أن الوضعية الوبائية الحالية مستقرة لكن يجب اتخاذ الحيطة والحذر ومواصلة تطبيق إجراءات الوقاية.
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