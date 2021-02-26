استهداف المنطقة الجنوبية السعودية بصاروخ باليستي ورد عاجل من قوات التحالف

أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته المليشيا الحوثيه الإرهابية صوب المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية. وذكرت قوات التحالف في بيان لها إن المليشيا الإرهابية الحوثية حاولت استهداف أحد الاعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية السعودية، بحسب ماذكرت صحيفة سبق السعودية. وأضافت قوات ‏التحالف: نتخذ الاجراءات العملياتية لحمايه المدنيين والاعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الانساني.

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