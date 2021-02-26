أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، التوسع في إتاحة المواعيد، عبر تطبيق "صحتي" لأخذ لقاح كورونا، حسب الفئات المستهدفة في جمع مناطق المملكة، من خلال مراكز تقديم اللقاحات.
ودعت "الصحة" السعودية، في تغريدة على "تويتر"، الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.
وسبق أن دعا المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، جميع المواطنين إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، كونهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا.
وطالبت الصحة السعودية الجميع بالمبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
وبدأت المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، المرحلة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار مهم من الصحة السعودية بشأن مواعيد تلقي لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.