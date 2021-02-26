بخطاب أمام الجمهوريين .. ترامب يعود إلى الأضواء

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة "فرانس 24"، اليوم الجمعة، أن جمهور المحافظين المتشددين يعتبر ترامب "قائدا" بلا منازع، لكن منذ الهجوم الدموى على الكابيتول بات الحزب الجمهورى منقسما الى حد كبير.

فى خطابه الأول منذ 20 يناير، سيتحدث الرئيس السابق عن "مستقبل الحزب الجمهورى وحركة المحافظين"، وكذلك أيضا عن الهجرة "والسياسات الكارثية" للرئيس جو بايدن حول هذا الملف.