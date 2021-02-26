الولايات المتحدة تسجل 73 ألف و610 إصابات جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقاً للإحصاءات التى نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس فى الولايات المتحدة إلى 28 مليون و212 ألف و548 إصابة حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 506 الاف و834 حالة وفاة.

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