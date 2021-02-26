عاجل .. السعودية : نرفض ما ورد فى تقرير الكونجرس الأمريكى بشأن مقتل خاشقجى

جدة - نرمين السيد - أعنلت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً لما ورد فى التقرير الذى زود به الكونجرس الأمريكى، بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجى.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم "‎تابعت وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن التقرير الذى تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجى رحمه الله، وتشير إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد فى التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأى حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

‎وأضافت الخارجية السعودية "نؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة فى المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التى كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجى، رحمه الله".

وتابعت "وإنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، فى وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أى أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".

وشددت الخارجية السعودية على أن "الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هى شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات فى البلدين على تعزيزها فى مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التى شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية".