اعتراض صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وقال المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العميد الركن تركى المالكى، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية فى المنطقة الجنوبية فى السعودية. وأكد العميد المالكى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

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