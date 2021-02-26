جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربى، أنه وخلال الضربة الجوية الأمريكية التى تم تنفيذها على مجموعات إيرانية فى سوريا، دمرت 9 منشآت كليا، فيما دمر موقعان آخران بشكل جزئى.





وقال: "أسقطت طائرتان من طراز (إف -15)، 7 قذائف عالية الدقة، مما أدى إلى تدمير 9 مواقع تماما ولحق تدمير جزئى بموقعين آخرين، مما جعلها غير قادرة على العمل". وأضاف: "البنتاجون لديه بيانات أولية عن الضحايا"، مشيرا إلى أنه "لا يمكننى مناقشة تفاصيل إضافية فى هذه المرحلة، لأننا ما زلنا نقوم بتقييم العملية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون : دمرنا 9 أهداف خلال غاراتنا الجوية على مجموعات إيرانية بسوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.