منها 229 لعمالة وافدة.. البحرين تسجل 632 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم عن تسجيل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية منها 229 حالة لعمالة وافدة، و390 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و13 حالة قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية في بيان أنه تم إجراء فحوصات بلغ عددها 14310 خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ، حيث اظهرت تعافي 667 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 113799.

وبينت الوزارة البحرينية أن إجمالي الحالات القائمة تحت العناية المركزة بلغت71 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 145 حالة، في حين أن 6815 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 6886 حالة قائمة.

وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لهذا اليوم تبين من الاحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ 2814 حالة تطعيم حيث أن مجموع من أخذ التطعيم حتى مساء اليوم الجمعة بلغ 292917 شخصًا بحسب بيان وزارة الصحة البحرينية.