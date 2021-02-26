انت الان تتابع تفاصيل خبر نظام نور يبدأ تسجيل الطلاب وزارة التعليم السعودية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأ اليوم شرح نظام نور التابع لوزارة التربية والتعليم السعودية لتسجيل طلاب السنة الأولى في الصف 1443 وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، اليوم (الجمعة)، بدأ نظام نور بقبول طلبات تسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي الثاني من العام الدراسي المقبل .

تشمل هذه المرحلة أبناء الطلبة السعوديين والنساء السعوديات المسجلين لدى أولياء الأمور غير السعوديين في المدارس الحكومية ومدارس التحفيظ التي لا تشتمل على مقارنات.

كيفية التسجيل في نظام نور برقم هوية فقط

الجدير بالذكر أن ولي الأمر هو من يقوم بالتسجيل في نظام نور، وفي بعض الحالات يتم التسجيل من قبل المسؤول عن المدرسة، مثل الأولاد أو البنات الذين لا يستطيع أولياء أمورهم التسجيل، وأمهات الطلاب من المملكة العربية السعودية والآباء غير السعوديين، والطلاب في منطقة الخليج، والطلاب المتخصصين في الرعاية الاجتماعية، والطلاب ذوي الحالة غير المكتملة، وكذلك الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 11 عامًا والطلاب الحاصلين على تعليم خاص فوق سن الالتحاق.

خطوات تسجيل الطلاب الجدد على موقع نور

الدخول على الشاشة الرئيسية في موقع نور.

اختيار رابط التسجيل لولي الأمر.

إدخال سجل ولي الأمر.

أدخل اسم المستخدم.

اختيار تسجيل طالب جديد.

إدخال (رقم الهوية / الإقامة) – صلة القرابة – تاريخ الميلاد.

تحديد صف الطفل : ويكون بناءً على تاريخ الميلاد المدخل في الخطوة السابقة.

إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال.

اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم.

الإقرار والتعهد.

وتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين سيتم معاملتهم معاملة السعوديين من القبائل النازحة من السعودية، ومواطني دول الخليج العربي، وأفراد الجالية اليمنية، وأبناء الدبلوماسيين سيبدأ في شعبان الشهر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني نور.

خطوات النقل من وإلي المدرسة عبر موقع نور

الدخول على المنصة الإلكترونية لنظام نور التعليمي على شبكة المعلومات الدولية” الإنترنت”.

الدخول على مربع النقل المدرسي.

الضغط على زر طلب نقل.

ثم كتابة البيانات المطلوبة عن الطالب الذي يرغب في النقل والمدرسة الراغب في النقل إليها، والمنطقة التعليمية التابع لها المدرسة وكافة البيانات المطلوبة من قبل ولي أمر الطالب.

يبدأ تسجيل الأطفال دون سن السادسة لمدة 180 يومًا لخريجي الروضات الحكومية والخاصة المعتمدة لجميع الفئات العرقية وجميع المدارس في نظام نور الهجري في 1442/10/4هـ، وكذلك رياض الأطفال والمدارس الخاصة من مدارس دولية وأجنبية من المملكة تطبيق داخلي لدورات دولية وكذلك خريجي روضات الأطفال في جميع الدول و جميع المدارس خارج المملكة، ويستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو الموعد النهائي للتسجيل .