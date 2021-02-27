جوتيريش يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بعد الغارة الأمريكية على سوريا

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف، لضبط النفس وتجنب أى تصعيد بعد الضربة الأمريكية على مواقع داخل أراضى سوريا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال المتحدث الرسم باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، إن "الأمين العام يتابع باهتمام الأوضاع المتعلقة بالضربات الأمريكية على سوريا بعد الهجمات على القوات الأمريكية". وأضاف أن جوتيريش "يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد". وكانت الولايات المتحدة قد وجهت الليلة الماضية ضربات جوية إلى عدة مواقع "لفصائل متحالفة مع إيران" على الأراضى السورية، وذلك "ردا على الهجمات الأخيرة على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولى بقيادة واشنطن فى العراق"، والتى تعتبر الإدارة الأمريكية إيران مسؤولة عنها.

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