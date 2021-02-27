وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بالدفاع عن أمن السعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن السعودية والدفاع عنه.
وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي: "نرغب بأن يكون هناك تغير في العلاقات مع السعودية وليس شرخا في تلك العلاقات".
وتابع: "العلاقة مع السعودية مهمة جدا ولدينا مصالح مشتركة كبرى".
وكانت وزارة الخارجية السعودية نشرت، أمس، بيانًا رفضت فيه بشكل قاطع ما ورد في التقرير الذي زُوِّد به الكونجرس الأمريكي بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.
وقال البيان: "المملكة تابعت ما تم تداوله بشأن تقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل خاشقجي، وترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".
وتابع البيان السعودي: "تؤكد الخارجية على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة، من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها، ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي".
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