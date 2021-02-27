سجين كويتي يضرم النار في زنزانته.. تفاصيل

أقدم سجين كويتي بالسجن المركزي، على إشعال النار في زنزانته، حيث كاد أن يتسبب في إيذاء نفسه، لكن أمن السجن تمكن من إخماد النار بعد إخراج منها.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصدر أمني، إن السجين أضرم النار في شرشف ومخدة سريره ووحدة التكييف في الزنزانة، وسجلت قضية بالواقعة.

وبحسب المصدر، صُنفت الواقعة كـ"جناية"، واقتصرت الأضرار على المادية فقط.

وأضاف المصدر، أنه تم فتح تحقيق لمعرفة كيفية وصول الولاعة، التي استعملها النزيل داخل السجن التي أحرق زنزانته بواسطتها.