أقدم سجين كويتي بالسجن المركزي، على إشعال النار في زنزانته، حيث كاد أن يتسبب في إيذاء نفسه، لكن أمن السجن تمكن من إخماد النار بعد إخراج منها.
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصدر أمني، إن السجين أضرم النار في شرشف ومخدة سريره ووحدة التكييف في الزنزانة، وسجلت قضية بالواقعة.
وبحسب المصدر، صُنفت الواقعة كـ"جناية"، واقتصرت الأضرار على المادية فقط.
وأضاف المصدر، أنه تم فتح تحقيق لمعرفة كيفية وصول الولاعة، التي استعملها النزيل داخل السجن التي أحرق زنزانته بواسطتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سجين كويتي يضرم النار في زنزانته.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.