انتهاك للقانون الدولي.. إيران تندد بالضربات الأمريكية على سوريا

نددت إيران، بالضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا، معتبرة أنها "انتهاك للقانون الدولي"، موضحة أن تواجد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا، غير شرعي.

وأدان بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، الاعتداءات غير القانونية والعدوانية، التي تشنها القوات الأمريكية على مناطق شرق سوريا، معتبرا هذه الاعتداءات انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان وانتهاكًا للقانون الدولي.

وتابع البيان "هذه الهجمات تعد استمرارا لعدوان الكيان الصهيوني المستمر على الأراضي السورية، وفي سياق دخول القوات الأمريكية بشكل غير قانوني إلى الأراضي السورية في السنوات الأخيرة، واحتلال مناطق من هذا البلاد، وسرقة موارده الطبيعية، بما في ذلك النفط الذي هو حق طبيعي للشعب السوري".

واعتبرت إيران هجوم الإدارة الأمريكية الجديدة على الأراضي السورية "انتهاك واضح لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وانتهاك للقانون الدولي، وسيؤدي إلى تفاقم الصراعات العسكرية وزيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات عسكرية، مساء الخميس، على بُنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الهجمات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.