تطبيق توكلنا شرط لدخول الأسواق في السعودية

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت السلطات السعودية، بضرورة تفعيل تطبيق توكلنا من خلال منصة أبشر وهو شرط أساسي لدخول الأسواق والمجمعات التجارية والمولات والأماكن العامة لمنع ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.
ويطبق ذلك القرار، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حسبما صرح “عادل حنفي” نائب رئيس الاتحاد العام للمصرين في السعودية .
ما هو تطبيق توكلنا ؟
هو من اهم التطبيقات الإلكترونية، التي تستخدم داخل المملكة، تطبيق رسمي معتمد من وزارة الصحة، وذلك لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، والوقائية للحد من انتشار الفيروس من كافة أنحاء السعودية .
وأوضح حنفي أن التطبيق تابع لوزارة الداخلية السعودية، ومن خلاله يمكن التعرف على الحالة الصحية لشخص بشأن فيروس كورونا بجميع أنواعها.
وأضاف حنفي يوجد بداخل التطبيق أكواد ملونة لحفظ الخصوصية وفقا لبيانات وزارة الصحة السعودية.
وبين أن التطبيق يشتمل على 3 بنود
- الجواز الصحي أو جواز السفر الصحي، الذي يعرض من خلال التطبيق بيانات وتاريخ الحصول على تطعيم فيروس كورونا، وما كان قد حصل على الجرعة كاملة أم لا بالنسبة للمقيمين أو المسافرين داخل وخارج المملكة .
- تفعيل تصاريح للمقلمين أو المواطنين للخروج في أوقات الحظر .
- الوضع الصحي يؤكد أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات، الخاصة بلقاح كورونا وهي الأهم حيث تتضمن الأكواد الملونة.
كم عدد الألوان تطبيق توكلنا ومعنى كل لون ؟
- الون الأخضر الغامض يعني أن المستخدم أكمل جرعات لقاح كورونا
- الون الأخضر الفاتح يوضح للمستخدم لم تثبت إصابته بفيروس ويمكنه الخروج .
- الون البرتقالي يعني أن الشخص مخالط ولا يسمح له بالخروج إلى مقرات العمل والأماكن العامة المغلقة كما لا يسمح له بطلب أي نوع من التصاريح .
- الون الأصفر(مخالط ب) يبين أن الشخص تم اكتشاف مخالطته لشخص مصاب عن طريق وزارة الصحة ويسمح بممارسة عملة خارج المنزل مع الالتزام وبالإجراء ت الاحترازية سواء منه أو من جهة العمل التابع له.
- الون البني تمنع الشخص من الخروج مطلقا من المنزل القادم من سفر خارج المملكة وعليه أن يطبق الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام أو قيامه بحجز موعد لأجراء فحص كورونا بعد مرور 48 ساعة من قدومه من السفر وينتظر نتيجة الفحص إذا كانت سلبية ينهي الحجر المنزلي والعكس صحيح
- الون البنفسجي لا يسمح للمستخدم بإنهاء الحجر الصحي المفرض علية حتى يظهر له تطبيق توكلنا حالته الصحية التي تثبت عدم إصابته وينطبق هذا على المستخدم القادم من الدول التي سجلت سلالة متحورة من الفيروس أو قادم من دول تزداد فيها حالات الإصابة covid- 19 .
- الون الرمادي يظهر للمستفيد انه لا يوجد لدية انترنت – عدم تحديد السكن – عدم تحديث التطبيق VPV.
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