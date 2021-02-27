انت الان تتابع تفاصيل خبر تطبيق توكلنا شرط لدخول الأسواق في السعودية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت السلطات السعودية، بضرورة تفعيل تطبيق توكلنا من خلال منصة أبشر وهو شرط أساسي لدخول الأسواق والمجمعات التجارية والمولات والأماكن العامة لمنع ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

ويطبق ذلك القرار، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حسبما صرح “عادل حنفي” نائب رئيس الاتحاد العام للمصرين في السعودية .

ما هو تطبيق توكلنا ؟

هو من اهم التطبيقات الإلكترونية، التي تستخدم داخل المملكة، تطبيق رسمي معتمد من وزارة الصحة، وذلك لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، والوقائية للحد من انتشار الفيروس من كافة أنحاء السعودية .

وأوضح حنفي أن التطبيق تابع لوزارة الداخلية السعودية، ومن خلاله يمكن التعرف على الحالة الصحية لشخص بشأن فيروس كورونا بجميع أنواعها.

وأضاف حنفي يوجد بداخل التطبيق أكواد ملونة لحفظ الخصوصية وفقا لبيانات وزارة الصحة السعودية.

وبين أن التطبيق يشتمل على 3 بنود

الجواز الصحي أو جواز السفر الصحي، الذي يعرض من خلال التطبيق بيانات وتاريخ الحصول على تطعيم فيروس كورونا، وما كان قد حصل على الجرعة كاملة أم لا بالنسبة للمقيمين أو المسافرين داخل وخارج المملكة .

تفعيل تصاريح للمقلمين أو المواطنين للخروج في أوقات الحظر .

الوضع الصحي يؤكد أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات، الخاصة بلقاح كورونا وهي الأهم حيث تتضمن الأكواد الملونة.

كم عدد الألوان تطبيق توكلنا ومعنى كل لون ؟