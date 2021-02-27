شحن شدات ببجي مجانا واحصل على 100 دولار مكسب

خطوات شحن شدات ببجي الهدف من شحن شدات لعبة ببجي هو الحصول على الميزات التي توجد داخل لعبة ببجي موبايل، فهي تساعدهم في الفوز وتجعلهم يظهرون بملابس جيدة وفي هذا المقال سنذكر لكم خطوات شحن شدات لعبة ببجي.

خطوات شحن شدات ببجي

طريقة شحن شدات لعبة ببجي موبايل، لعبة ببجي تعتبر من أفضل الألعاب القتالية التي اشتهرت في كافة أنحاء العالم، فهي تحتوي على العديد من العناصر الحقيقة التي تثير الانتباه على سبيل المثال الأبعاد الثلاثية والمؤثرات الضوئية وغير ذلك.

ومستخدمي لعبة ببجي موبايل يقومون بشراء تلك الشدات من أجل الحصول على العديد من الأسلحة التي تساعدهم في الفوز على العدو، وشراء الملابس الجديدة.

عليكم بالذهاب إلى الموقع الخاص ب“شحن الشدات للعبة ببجي”.

ستجد أمامك عدة دول فعليك باختيار اسم دولتك، من ثم العثور على لعبة ببجي موبايل، والنقر على أيقونة الذهاب.

ستجد أمامك عدة فئات من الشدات، فقم باختيار الشدة التي تناسبك.

كتابة الأي دي الخاص بك في لعبة ببجي في الحقل المخصص له.

عليكم بتحديد طريقة الدفع التي تناسبكم، من ثم اختيار كمية الشدة.

الضغط على أيقونة “ادفع الآن” الموجودة أمامكم في الجزء السفلي.

يلزم إتباع كافة الإرشادات، لإتمام عملية الدفع.

يتم تشغيل لعبة ببجي من أجل عرض الشدات، والذهاب إلى بريد اللعبة من أجل استلامها، وبهذه الطريقة تكون تمكنت من شحن الشدات.

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طريقة شحن شدات ببجي