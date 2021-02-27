هُنا رابط تسجيل أول ابتدائي 1443 عبر نظام نور في المرحلة الثالثة

فتح باب تسجيل طلاب ابتدائي بالمرحلة الثالثة في نظام نور فور الإعلان عن فتح باب تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي لغير السعوديين على نظام نور، قام أولياء أمور الطلبة والطالبات المستجدين بالمملكة للآباء الغير سعوديين ومن أم سعودية بسرعة الدخول على موقع نور في محاولات تسجيل أبنائهم والذي يتم من خلال الفترة ما بين اليوم ال26 فبراير وحتى ال27 من شهر مارس المقبل 2021.

تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور

وتعد من أهم خطوات تسجيل الطلاب المستجدين هو سجل ولي الأمر وذلك إذا كان له أبناء في مراحل دراسية أخرى، ويتم فتح حساب ولي الأمر من خلال الخطوات التالية:

التسجيل على موقع نور الالكتروني .

. اختيار تبويب تسجيل ولي امر جديد من الصفحة الرئيسية.

الاطلاع على الخطة الزمنية الخاصة بالتسجيل والتعليمات.

القيام بإدخال البيانات في الخانات المخصصة لها.

مثل رقم الهوية او رقم الإقامة ورقم البريد، ورقم الهاتف إلى آخره من البيانات.

كتابة اسم المستخدم ورقم المرور كما ترغب، تأكيد البيانات.

عاود تسجيل الدخول مرة أخرى، لتقوم بإدخال بيانات الطالب المطلوبة منك.

أما في حال انه لديك سجل وترغب فقط في معرفة الرقم السري واسترجاع البيانات فيتم ذلك من خلال الضغط على مربع استرجاع البيانات.

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي المستجد وبعد إتمام الخطوات السابقة بات إضافة او تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي سهلا للغاية حيث تقوم بتسجيل الدخول على موقع نور واضافة بيانات الطالب واختيار المدرسة، وبالنسبة للأوراق المطلوبة هي؛ سجل الأسرة، وشهادة التطعيمات، شهادة ميلاد الطالب، وثيقة اثبات السكن.