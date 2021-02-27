تحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد 2021 بعد تحديث لعبة فورت نايت الجديد أصبح العديد يبحث عن طريقة تحميلها، فأن اللعبة تتلقى عمليات بحث كبيرة مقارنة بلعبتي ببجي وفري فاير ولذلك فنحن سنذكر لكم في هذا المقال أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت.

تحميل فورت نايت على الاندرويد

شركة Epic Games المطلقة للعبة فرت نايت ف عام 2017م، حيث أن هذه اللعبة تعتبر من أفضل الألعاب التي يمكننا تحميلها على أجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن وأيضاً الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية سواء كانت تعمل نظام الاندرويد أو ios، تجاود عدد لاعبي فورت نايت إلى 125 مليون، لأنها تتميز بالعديد من المميزات ومنها أنها تقضي على وقت الفراغ وفي الآتي سنذكر لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الاندرويد:

الدخول إلى صفحة uptodowm.

وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة التحميل.

انتظر قليلاً لكي ينتهي المتصفح من تحميل اللعبة مباشرة.

يلزم اتباع كافة التعليمات، لكي تقوم بتنصيب اللعبة بشكل يدوي.

الذهاب إلى قائمة التطبيقات، والبدء في تشغيل لعبة فورت نايت فوراً.

الذهاب إلى الصفحة الخاصة بتحميل لعبة فورت نايت.

يتم النقر على تحميل Epic Games App.

اضغط عزيزي القارئ على “الموافقة” وانتظر قليلاً للانتهاء من عملية التحميل.

يشغل الملف السابق لتنصيبه يدوياً.

ثم القيام بتشغيله، ثم الضغط على تحميل فورت نايت.

انتظر قليلاً لتحميل اللعبة مباشرة، ثم القيام بعملية التنصيب تلقائياً.

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تحميل فورت نايت من مثبت فورت نايت