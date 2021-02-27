الأمم المتحدة تدعو لعدم الاعتراف بالسلطات العسكرية فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - دعت المبعوثة الأممية الخاصة لشؤون ميانمار كريستين شرانر بورجينر دول العالم إلى عدم الاعتراف بشرعية السلطات العسكرية فى ميانمار، مشيرة إلى فوز حزب أونغ سان سو تشى فى الانتخابات.





وقالت شرانر بورغينر خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول ميانمار، اليوم الجمعة: "أدين بحزم الخطوات الأخيرة التى اتخذها العسكريون وأدعوكم لإرسال إشارة واضحة دعما للديمقراطية فى ميانمار". وأضافت: "من المهم ألا يعترف المجتمع الدولى بشرعية هذا النظام"، معتبرة الانقاب العسكرى وإعلان حالة الطوارئ فى ميانمار انتهاكا لدستور البلاد. من جهته، دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير السلطة العسكرية فى ميانمار إلى أن تسمح للمبعوثة الأممية بزيارة البلاد، ودعا كذلك لإطلاق سراح كافة المعتقلين. يذكر أن العسكريين استولوا على السلطة فى ميانمار يوم 1 فبراير وأعلنوا حالة الطوارئ فى البلاد لمدة عام واحد، واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد، بمن فيهم زعيمة الحزب الحاكم أونج سان سو تشى، وأعلنوا عن مخالفات أثناء الانتخابات العامة الأخيرة فى البلاد التى جرت فى نوفمبر 2020.

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