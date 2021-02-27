بايدن يعلق على الضربات الأمريكية فى سوريا : إيران لن تفلت من العقاب

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن إيران لا يمكن أن تفلت من العقاب، ناصحا إياها بـ"الحذر"، ردا على سؤال صحفى حول الرسالة التى وجهها بالضربات الجوية الأمريكية على سوريا.





وقال بايدن خلال سفره إلى تكساس لمعاينة الأضرار الناجمة عن عاصفة شتوية شديدة: "لن تفلتوا من العقاب. احذروا". وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن سلاح الجو الأمريكى وجه ضربة لمواقع داخل الأراضى السورية، وأن طائراته تمكنت من تدمير 9 مواقع بالكامل بالإضافة إلى إصابة موقعين آخرين جزئيا.

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