نعلم حجم المؤامرات علينا.. قيادي بحركة فتح: سنخوض الانتخابات التشريعية على قلب رجل واحد

أكد القيادي في حركة فتح المستشار زيد الايوبي، أن حركة فتح ستخوض على الانتخابات التشريعية القادمة على قلب رجل واحد ولن يكون هناك اي قائمة لابناء فتح سوى القائمة الرسمية التي ستقرها اللجنة المركزية لحركة فتح.

وقال الايوبي في تصريحات خاصة ل صدي البلد ان حركة فتح تعلم جيدا حجم المؤامرات الخارجية والداخلية عليها كوادر وقواعد فتح في كل اراضي الوطن قرروا ان العاصفة ستكون صخرة الصوان التي ستتحطم عليها كل المشاريع السوداء التي تهدف للنيل من مستقبل وتطلعات الشعب الفلسطيني.

وشدد الايوبي علي قواعد وكوادر فتح جميعا في كل الاقاليم في خندق واحد هو خندق القيادة الفلسطينية الشرعية برئاسة سيادة الرئيس ابو مازن وهذا سيكون احد اخم اسباب فوزها وانتصارها المؤزر في الانتخابات القادمة.

وناشد الايوبي كل قواعد وانصار وكوادر حركة فتح ضرورة التعالي على الجراح والتماسف والاصطفاف الحديدي خلف مارد فلسطين الرئيس ابو مازن وبذات الوقت عدم الانجرار خلف الاشاعات والخزعبلات التي تطلقها عصابة حماس وتيار المتجنحين والاعلام الصهيوني بهدف تقويض وحدة فتح ونشر الفتنة في صفوف ام الجماهير والرهان معقود على وعي كوادر وقواعد حركة فتح في كل الاقاليم بعدم التعاطي مع الاشاعات والاخبار الكاذبة التي لن تنال من عزيمة الفتحاويين ووحدتهم وتصميمهم على النصر الاكيد.