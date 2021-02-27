مصادر صحية لبنانية تكشف حقيقة بدء تطعيم قيادات دينية بلقاح كورونا

أكدت مصادر وزارة الصحة اللبنانية، أن ماتردد بشأن بدء تطعيم قيادات دينية بلقاح كورونا شائعات لا أساس لها من الصحة علي الإطلاق، نافية ماتداولته وسائل التواصل الاجتماعي والذي يفيد بأن وزارة الصحة ستبدأ غدا عملية تلقيح المراجع الدينية.

وطالبت المصادر الصحية الجميع توخي الحذر في نقل الأخبار وتقصي الحقائق من مصادرها الرسمية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية،اعلنت تسجيل 3373 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 369675 إصابة.

وفي تقريرها اليومي عن حالة الوباء في البلاد أشارت الصحة اللبنانية عن تسجيل 50 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 4610 حالة.

وأشارت الوزارة اللبنانية الي انه تم رصد تعافي 2176 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء بالبلاد منذ بداية الازمة وحتي الان الي 285050 حالة.

وأفادت الصحة اللبنانية ان هناك 915 حالة في العناية المركزة و 287 حالة علي أجهزة التنفس الصناعي.