شروط الحصول على الجنسية السعودية للوافدين من الجنسيات المختلفة كما حددها نظام التجنسي السعودي، من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية؛ حيث أتاح نظام التجنيس السعودي إمكانية منح الجنسية السعودية لغير السعوديين بشروط محددة، خاصةً أولئك الأفراد الذين يتمتعون بمواهب وإبداعات في مختلف المجالات، وبالتالي ينعكس على المملكة رواجًا وازدهارًا.

شروط الحصول على الجنسية السعودية في نظام التجنيس السعودي

شملت نصوص مواد نظام التجنيس شروط حصول المواطنين غير الأجانب من مختلف الجنسيات على الجنسية السعودية، والتي كانت كالتالي:

تمنح الجنسية السعودية للمواطنين الذين أقاموا بالمملكة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.

يجب أن يكون المتقدم للتجنيس السعودي بلغ السن القانوني “سن الرشد”.

يشترط أن يكون المواطن عاقل وسليم البنيان.

يجب أن يكون حسن السلوك، ولم يتعرض لأية مشاكل قضائية متعلقة بالشرف والأخلاق أدت بالنهاية للسجن.

يشترط أن يكون المتقدم بطلب الحصول على الجنسية السعودية يعمل في مهنة هامة تحتاج إليها المملكة.

يشترط أن يكون ملم باللغة العربية.

يجب أن يكون من المبدعين وأصحاب الكفاءات الذين استطاعوا أن يحققوا إنجازات في مختلف المجالات.

يجب أن يثبت مصدر دخله بطريقة شرعية.

طلب منح الجنسية السعودية

يتقدم المواطن الوافد الذي تنطبق عليه شروط الحصول على الجنسية السعودية بطلب التجنيس، ولابد أن يكون مرفق به بعض الوثائق، ويتبع الخطوات الآتية:

كالتالي:

تقديم شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم.

تقديم طلب التجنيس السعودي في سجل القيد الوارد بالتسلسل، مع ضرورة الاحتفاظ برقم القيد وتاريخ الطلب.

تعبئة النموذج الخاص بالحصول على الجنسية السعودية رقم 74.

تقديم صورة شخصية مختومة من الإدارة.

تسجيل البيانات والمعلومات في النموذج رقم 76 مع الاحتفاظ بثلاث نسخ منه.

يوافق على كافة المواد الواردة بنظام التجنيس السعودي بشأن الحصول على الجنسية السعودية.

نظام النقاط في التجنيس السعودي

ورد في تعديلات نظام التجنيس نظام النقاط التي تزيد من فرص منح المواطن الأجنبي في الجنسية السعودية، فكلما زاد عدد النقاط كلما زادت نسبة قبول الفرد ومنحه الجنسية السعودية، ويتم احتساب تلك النقاط كالتالي:

نظام النقاط عدد النقاط الإقامة عشر سنوات متتالية 10 نقاط الشهادات العلمية “الدكتوراه” 10 نقاط شهادة الدكتوراه في الهندسة 13 نقطة شهادة الماجستير 8 نقاط شهادة المؤهل الدراسي 5 نقاط الابن من أب سعودي ثلاث نقاط الابن من أم سعودية نقطتين زوج المواطنة السعودية نقطة واحدة

في النهاية نكون تعرفنا على شروط الحصول على الجنسية السعوديين للوافدين الأجانب من مختلف الجنسيات، ونظام النقاط الذي يزيد من فرص الموافقة على منح الجنسية السعودية، فضلًا عن الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب التجنيس السعودي.