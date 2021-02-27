تحديث حساب المواطن برقم الهوية بسهولة الآن بات أمرًا هامًا جدًا خاصةً بعدما ذكر البرنامج على حساب تويتر بأهمية عمل التحديث في غضون 15 يوم رسميًا عبر البوابة الإلكترونية، يُرجى المتابعة في التقرير في حال وجود تغيير في بياناتك، ولكن أن لم يحدث تغيير، أنت غير مطالب بتغيير بـ تحديث حساب المواطن الخاص بك، يتبع..

خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية فقط 1442

يمكن التسجيل بحساب المواطن وتحديث المعلومات برقم الهوية فقط من خلال ما يأتي بيانه:

يجب الدخول إلى الموقع الخاص بحساب المواطن على الإنترنت أولاً.

النقر على تسجيل الدخول في حال كان لديك حساب مسبق، أو تسجيل جديد في حال لم يكن هناك أي حسابات مسبقة على حساب المواطن.

وفي حالة التسجيل الجديد يطلب الموقع من المستخدم كتابة كافة البيانات الشخصية له مثل الإسم ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، ورقم الهوية.

بعد ملء المطلوب سابقاً يجب الضغط على خانة تسجيل وعندها يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية تحتوي على كود تحقق خاص بالحساب.

يكتب الكود في الخانة المخصصة له وبعدها يتم الدخول إلى الحساب فوراً

لـ تحـديث حساب المواطن والبيانات الخاصة به كذلك يمكنك عمل التالي:

الدخول إلى الحساب الخاص به على حساب المواطن برقم الهوية التي تم التسجيل بها مسبقاً.

الضغط على أيقونة تفاصيل الموجودة في الصحة الرئيسية للحساب.

ثم القيام بالضغط على أيقونة تحديث الحساب الشخصي.

يقوم الموقع بإظهار صفحة تحتوي على كل بيانات المستخدم والتي يمكنه تعديل أي منها بالنقر عليه وكتابة المعلومات الجديدة بدلاً من المعلومات القديمة.

بعد الانتهاء يجب الضغط على كلمة حفظ لحفظ ما تم إدخاله.

يطلب الموقع من المستخدم الموافقة على التعهد بصحة البيانات المدخلة لإتمام الحفظ بنجاح.

أعلن حساب المواطن في المملكة العربية السعودية مؤخراً عن مواعيد صرف مبالغ المستفيدين من حساب المواطن لهذا الشهر الجاري، بعد أن قام بعض المستخدمين بسؤال الموقع عن الموعد المحدد لذلك.

وكان رد حساب الموطن أن موعد صرف المبالغ المستحقة منه في شهر يونيو المقبل، وأنه لابد على المستخدمين من متابعة الموقع الخاص به لمعرفة موعد الصرف فور صدوره.

والجدير بالذكر أن نظام حساب المواطن هو نظام سعودي يطمح إلى مساعدة كافة المحتاجين داخل المملكة وسد خط الفقر والجوع لديهم من خلال امدادهم ببعض المال كل شهر ، ختامًا تعرفنا على تحديث حساب المواطن بالتفصيل، يُمكنك التعليق في حال وجود أي استفسار.