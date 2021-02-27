تحديث التأهيل الشامل – شروط الاستفادة من التأهيل الشامل

تحديث التأهيل الشامل هو عبارة عن برامج قامت بطرحه وزارة العمل التنمية الاجتماعية، داخل المملكة السعودية والغرض منها، توفير قدر كبير من الخدمات والأعمال إلى المواطنين السعوديين ويتم ذلك باستخدام هواية المواطن، ويتم التقديم على هذا البرنامج عن طريق الخدمات الإلكترونية توفيراً لجهود المواطنين ووقتهم المبذول.

تحديث التأهيل الشامل

في الفترات الأخيرة قامت المملكة العربية السعودية بتوفير الكثير من الخدمات وبرامج الدعم، من أجل المواطنين ذات الدخل المتوسط أو المعدوم وذلك لتوفير حياة كريمة إلى المواطن وأسرته.ومن البرامج التي قامت الدولة بطرحها هو برنامج تحديث الدعم الشامل الذي من خلاله يتم مساعدة المواطنين والمحافظة على حقوقهم.

وخاصة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأيتام، والمعاقين، كذلك يشمل البرنامج جميع المواطنين الذين تم تسجيلهم ضمن الدعم الاجتماعي.كذلك يهدف البرنامج إلى تحسين أوضاع المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير كافة الأشياء التي يحتاجونها في حياتهم اليومية.لذلك قامت الوزارة بطرح موقع إلكتروني خاص بها والذي يضم عدد كبير من الخدمات التي يقوم بتوفيرها إلى المواطنين داخل حدود المملكة السعودية.

تحديث التأهيل الشامل – طرق التسجيل على برنامج تحديث التأهيل الشامل

يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج التأهيل الشامل من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول على الموقع الخاص بوزارة العمل والتنمية البشرية الخاص بالمملكة العربية السعودية من هنا .

. اختيار الخدمات التي يقوم الموقع بتوفيرها أمامك.

الضغط على زر الإعانة المالية.

اختيار الإعانة للشخص ذوي الإعاقة.

إضافة كافة المعلومات التي يحتاجها الموقع مع التأكد من صحتها.

ثم يقوم المواطن بتحديد نوع الإعاقة.

ثم نضغط على حفظ لكي يتم حفظ كافة المعلومات التي سبق تسجيلها.

قم بمراجعة الطلب المقدم.

شروط الاستفادة من البرنامج

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية داخل المملكة بتحديد الفئة التي تستحق الاستفادة من برنامج التأهيل الشامل، حتى يتم التأكد من أن الخدمات المقدمة تذهب إلى الأشخاص الصح.

وذلك تم من خلال وضع بعض الشروط التي تثبت أحقية المواطن ومنها.

يجب أن يكون المواطن المتقدم من ذوي الإعاقات التي تمنعه من مزاولة العمل.

كذلك يجب أن يكون المواطن لا يحصل على أي دخل أخرى.

كذلك لا يستحق هذا الدعم إلا الأشخاص الذين قد تجاوز عمرهم الخامسة والأربعون من العمر ولديه الوثائق التي تثبت ذلك.

يجب كذلك أن تكون قيمة الدعم الشهري لا يقل عن 2500 ريال بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم أطفال.

أم بالنسبة للشخص المتزوج قد تصل قيمة المرتب الخاص به إلى 3000 ريال.