تسجيل الأبناء في نظام نور الصف الأول الابتدائي 1443 مُستخدم ولي الأمر noor.moe.gov.sa

ننشر خطوات تسجيل الأبناء في نظام نور لولي الأمر من حسابه الشخصي باعتباره المخول بتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ، حيث يتم تسجيل الطلاب الجُدد عن طريق الدخول مباشرةً إلى حساب ولي الأمر في موقع نور التعليمي “الشاشة الرئيسية” ومن ثم النقر على رابط التسجيل لولي أمر جديد، وتتيح وزارة التعليم عام لأولياء الأمور إمكانية تسجيل الفئات التالية:

إتاحة تسجيل الطالبات والطلاب السعوديين ممن لديهم سجل مدني. إتاحة التسجيل للطالبات للطلاب غير السعوديين الحاملين إقامة نظامية. إتاحة تسجيل الطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي.

تسجيل الأبناء في نظام نور 1442

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية تعميم تنظيم التسجيل للطلاب والطالبات السعوديين والسعوديات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443 الجديد الذي من المقرر أن يبدأ وفق التقويم الدراسي المُعدل يوم الأحد بتاريخ 21 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 29 أغسطس 2021م.

وقد تم البدء اعتباراً من تاريخ 14 رجب 1442 الموافق لتاريخ 26 فبراير 2021م في فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات السعوديين وتسجيل الطلاب من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يتم بها مُفاضلة.

ووفقاً لمواعيد أو فترات تسجيل الطلاب الجُدد في نظام نور المركزي 1442، فمن المقرر أن يتم استقبال طلبات التسجيل حتى يتم تسديد الشواغر أو حلول الموعد المقرر للإغلاق وإقفال باب التسجيل في الصف الأول الابتدائي (19 صفر 1443هـ الموافق لتاريخ 26 سبتمبر 2021م).

أما عن أعمار الطلاب والطالبات المقرر قبولهم للالتحاق بالصف الأول للعام الدراسي المقبل 1443هـ، فيتم قبول الطلاب الذين أكملوا سن الست سنوات أو أقل بـ90 يوماً فقط كحد أدنى، وحتى سن الحادية عشر و 90 يوماً كحد أقصى، ومن يرغب في التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بدليل القبول والتسجيل وفترات التسجيل في نظام نور 1442، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

طريقة تسجيل الطلاب الجُدد في الصف الأول الابتدائي 1443

يتيح نظام نور لولي الأمر الآن إمكانية تسجيل فئة جديدة من الطلاب والطالبات السعوديين والسعوديات في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية، ونظراً لبحث العديد من أولياء الأمور عن خطوات التسجيل في نظام نور للطلاب الجُدد، فقد قمنا بتوفير الخطوات الواجب اتباعها عند تسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية بالتالي:

دخول ولي الأمر إلى نظام نور من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي ( noor.moe.gov.sa ).

). تعبئة بيانات الدخول (اسم المستخدم + كلمة السر + رمز التحقق) ثم النقر على “تسجيل الدخول”، وذلك في حال وجود حساب مُسبق أو أبناء على نظام نور المركزي.

في حال دخول ولي الأمر لأول مرة في نظام نور التعليمي، فقم بالنقر على “رابط التسجيل لولي أمر جديد”.

تعبئة سجل ولي الأمر، وسيتم تكرار السجل المدني في الاسم المقترح.

تعبئة البيانات الخاصة بصفحة تدقيق تطابق بيانات ولي الأمر والابن، ثم تدقيق.

سيتم طلب إدخال بعض البيانات اليسيرة، وسيتم الحصول على كلمة المرور.

قم بتعبئة بيانات الدخول (اسم المستخدم “رقم السجل المدني” + كلمة المرور المرسلة على الجوال المسجل).

النقر على “تسجيل الأبناء”.

الضغط على “تسجيل طالب جديد”.

ستمر عملية التسجيل بأربعة مراحل (طلب التسجيل > تحديد الصف > بيانات الطلاب > بيانات المدرسة والإقرار).

وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح وبمنتهى الدقة، فسوف يتم التحويل للصفحة التي يتم من خلالها التعرف القوانين والشروط الخاصة بالقبول، إلى جانب التعرف على أولويات القبول للطلاب والطالبات، وفي نهاية الصفحة ستجد هذه الرسالة (تمت عملية تسجيل الطالب بنجاح، ومن يرغب في التعرف على طريقة تسجيل الأبناء في نظام نور 1442، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

خطوات تسجيل طالب جديد من الجوال

يمكنكم التعرف على خطوات تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي 1443 من الهاتف الجوال عن طريق متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

صورة من سجل الأسرة أو الإقامة.

صورة من التطعيمات الأساسية.

صورة من الكشف الطبي “تم تأجيله لحين إشعار أخر).

صورة من شهادة ميلادي الطالب أو الطالبة.

صورة من عقد إيجار أو ملكية السكن.

أسماء مستشفيات تامين تكافل الراجحي C في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية

المرفقات المطلوبة عند تسجيل الطلاب