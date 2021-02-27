البحرين ردا على التقرير الأمريكي بشأن خاشقجي: ندعم السعودية ونرفض المساس بسيادتها

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، عن تأييد مملكة البحرين لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "المملكة البحرينية تؤكد لى أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين ، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال اقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الامن والاستقرار الاقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي".

وأضاف البيان: "تعرب مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية".

كانت وزارة الخارجية السعودية نشرت، أمس، بيانًا رفضت فيه بشكل قاطع ما ورد في التقرير الذي زُوِّد به الكونجرس الأمريكي بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وقال البيان: "المملكة تابعت ما تم تداوله بشأن تقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل خاشقجي، وترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".

‎وتابع البيان السعودي: "تؤكد الخارجية على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة، من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها، ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي".