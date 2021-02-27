وسائل إعلام: إيران تأوي زعيم تنظيم القاعدة الجديد

كشفت تقارير استخبارية أن إيران تأوي قائدًا جديدًا لتنظيم القاعدة يدعى سيف العدل، والذي يحتمل أن يعيد خطورة التنظيم إلى مستويات فترة أسامة بن لادن.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سيف العدل، وهو مصري الجنسية، يختبئ في إيران بعد أن تولى القيادة من أيمن الظواهري.

وقالت تقارير العام الماضي، إن الظواهري توفي بسبب الربو، ومنذ تولى سيف العدل، أصبح مراقبًا من جانب وكالات الاستخبارات البريطانية والأمريكية، مشيرةً إلى أنه يستعد لإحداث العديد من التغييرات في التنظيم.

وشارك سيف العدل بقوة في أنشطة تنظيم القاعدة منذ نحو 30 عامًا، وهناك بالفعل مكافأة أمريكية قدرها 7.5 مليون جنيه إسترليني لمن يساعد في القبض عليه أو قتله، بعد تفجيرا السفارة الأمريكية في نيروبي ودار السلام في عام 1998، واللذان أسفرا عن مقتل 224 شخصًا.

وكان سيف عضوًا قياديًا في وحدة الحماية المقربة التابعة لابن لادن في أفغانستان، والمسماة "الحرس الأسود"، نسبة للون أوشحتهم.