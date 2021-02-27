الاستعلام عن الدعم التكميلي في الأردن برنامج تكافل 3 عبر صندوق المعونة الوطنية

طلب تكافل 3 والاستعلام عن الدعم التكميلي في الأردن والمقدم من خلال صندوق المعونة الوطنية في المملكة الهاشمية، والتي يبحث عنها الأشخاص المستفيدين من برنامج الدعم وفقا للشروط التي حددها صندوق المعونة الوطنية، وذلك في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية في تخفيف الأعباء على المواطنين المستحقين لها في ظل ازمة جائحة فيروس كورونا التي تعاني منها البلاد.

الدعم التكميلي في الأردن

وتأتي مبادرة صندوق المعونة الوطنية في الأردن ببرنامج الدعم التكميلي تكافل 3 لمساعدة الأسر محدودي الدخل والعمالة المتضررة والفئات الخاصة من المطلقات والأرامل وكبار السن وذوي الهمم من متحدي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وقد قام الصندوق بتحديد عدد من الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم لطلب تكافل للحصول على مبلغ الإعانة وهي:

إلا يكون الشخص الراغب في الحصول على الدعم يتحصل على أي مبالغ أو إعانات من جهات أخرى.

إلا يكون المتقدم أو أي شخص اخر من افراد اسرته يعمل بإحدى المؤسسات والهيئات الحكومية في المملكة.

أن لا يكون للمتقدم أي ممتلكات باسمه سيارة او عقار او قطعة ارض.

لا يكون المتقدم أحد متقاعدي الجيش الأردني.

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

لا يقل العمر عن 35 عام.

ان يكون مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

الاستعلام عن الدعم التكميلي في الأردن

أما عن الخطوات الخاصة بالاستعلام عن حالة الطلب المقدم ببرنامج الدعم التكميلي في الأردن وموعد صرف الدفعة وقيمتها تتم من خلال:

يقوم الشخص مقدم الطلب او أي شخص اخر نيابة عنه بتسجيل الدخول على الموقع الالكتروني الخاص لصندوق المعونة الوطنية.

يقوم باختيار تبويب الدعم التكميلي.

يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

الضغط على استعلام.

في حالة قبول الطلب سيظهر لك تفاصيل الدفعة وموعد الاستحقاق وقيمتها.