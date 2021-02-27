رئيس وزراء تونس يبحث مع مجموعة الدول السبع الصناعية دفع الاستثمارات

وقدم المشيشي – بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء التونسي - لمحة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية التي تنوي تونس القيام بها لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا.
واستمع المشيشي لاقتراحات السفراء من اجل دفع مناخ الاستثمار في تونس، وتحسين ترقيمها السيادي.
ومن جهتهم، أعرب السفراء المجتمعون عن دعمهم واستعدادهم للوقوف إلى جانب تونس في مجهوداتها من اجل تجاوز الأزمة الاقتصادية، مؤكدين أن نجاح تونس في تجاوز هذه الأزمة هو من نجاح بلدانهم.
وأعرب السفراء عن دعمهم لتونس في اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومع البلدان المانحة، مجددين استعدادهم غير المشروط لدعم مجهودات تونس لتحسين الاقتصاد ودفع الاستثمار.
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