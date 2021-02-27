وزير الخارجية الكندي يلتقي نظيره الأمريكي افتراضيا

وقال الوزير الكندي عبر تويتر: "أنهيت للتو اجتماعا مع نظيري الأمريكي. ناقشنا سبل المضي قدما في الالتزامات التي تم التعهد بها في خارطة الطريق الجديدة لشراكة علم الولايات المتحدة وكندا المتجدد لمعالجة تحديات الخرائط العالمية مثل الديمقراطية والهجرة والاحتجاز التعسفي من خلال التعاون متعدد الأطراف."
وأعرب الوزير الأمريكي عن تقدير بلاده قيادة كندا في القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك استعادة الديمقراطية في فنزويلا وبورما، وإنهاء ممارسة الاعتقالات التعسفية في العلاقات بين الدول.
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