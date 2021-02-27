عروض الجوالات آيفون وسامسونج وهواوي وغيرها هي أكثر الأشياء التي يبحث عنها الجميع بشكل يومي، قدم مركز تسوق اكسترا أمس الجمعة الموافق 26 من فبراير 2021 العديد من العروض التي ينتظرها الجميع على الجوالات الأكثر انتشاراً في الوطن العربي، لم يعد أحد الآن في غنى عن الجوالات والهواتف الذكية، وتتعرض هواتفنا إلى التلف بسبب الاستخدام المكثف، كما أن البعض منا يحتاج إلى أكثر من جوال للاستخدام اليومي سواء الشخصي أو للعمل، لذلك فإن عروض الجوالات الشهيرة مثل الآيفون وغيرها تتجدد باستمرار، وإليكم عروض الجوالات من اكسترا لهذا اليوم.

عروض الجوالات من اكسترا Extra السعودية اليوم 26 فبراير 2021

مركز تسوق اكسترا يعد من أكبر المتاجر التي تختص ببيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وله أكثر من فرع حول مناطق المملكة، ويتميز مركز إكسترا بتقديم أجهزة كهربائية من مختلف الماركات والعلامات التجارية، لذلك فإن هناك تنوعاً كبيراً في السعر ما بين الرخيص والمتوسط والماركات الأعلى سعراً.

يقوم مركز إكسترا بتقديم الكثير من العروض بشكل متجدد مرة كل شهر وفي المناسبات كالأعياد وعروض العيد الوطني ورأس السنة وغيرها بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة أو أكثر، ولكن عروض اليوم من اكسترا تختص بالجوالات الايفون والسامسونج وجولات هواوي وغيرها من الهواتف الذكية المهمة في حياتنا اليومية.

سامسونج نوت 20 الترا 5G بسعر 3899 بدلاً من 4299 ريال سعودي.

سعر جوال سامسونج s20 plus ب 2599 ريال سعودي بدلاً من 3499 ريال.

سعر جالكسي نوت 10 داخل العرض 2199 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي نوت 10 بلس بسعر 2499 ريال.

هاتف سامسونج جالكسي A71 بسعر 1299 ريال سعودي.

هاتف هواوي ميت 40 برو النسخة 5G بسعر 3599 ريال سعودي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة زين برقم الهوية

عروض اكسترا Extra السعودية للجوالات