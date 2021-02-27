التسجيل في أوبر وكريم السعودية بالخطوات والروابط والشروط الجديدة

التسجيل في أوبر وكريم السعودية ، يتم بخطوات سهلة وبسيطة، عبر رابط التسجيل في كريم السعودية، ورابط التسجيل في أوبر السعودية، وبأسهل الشروط أيضًا. وشركتيّ كريم وأوبر هما أشهر الشركات في مجال توصيل الركاب بسيارات خاصة، وذلك على مستوى العالم ككل وليس المملكة العربية السعودية فحسب. تلك الخدمة المميزة في توصيل الركاب، أتاحت للعديد من الشباب على مستوى المملكة العربية السعودية، الكثير من فرص العمل، أثناء الأوقات المناسبة للشخص الذي يرغب في هذا العمل بسيارته الخاصة، وهي خدمة جميلة لا تتطلب سوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي أعلنتها الممكلة خلال مؤتمر الصحة والداخلية السعودية، وذلك حتى لا تقع في مخالفات تؤدي إلى تغريمك الكثير من المال، وتؤثر بالسلب على حياتك وحياة الآخرين أيضًا. ويعد التسجيل في أوبر وكريم مجانًا.

يمكنك التسجيل في منصة أوبر وكريم لخدمات التوصيل، داخل المملكة العربية السعودية، بطريقة سهلة وبسيطة للغاية، ذلك لأن شركتي أوبر وكريم قد انضمتا معًا تحت مظلة واحدة، كشركة تستخدم المنصات التكنولوجية، لتفعيل إمكانية العمل عبر تلك المنصات، بشكل متقدم وهي ميزة تجعل مالك السيارة أو المركبة، يستمتع بعمل إضافي يحسن من دخله، بدلا من الحصول على تمويل شخصي من سلفة، لسد الاحتياجات الطارئة والعاجلة، ولكن أن تضيف عملا بسيطًا مثل التسجيل في أوبر وكريم السعودية، وتستفيد من الدخل الإضافي، بدون تقييدك في أقساط، لتسديد تمويلا شخصيًا كنت قد حصلت عليه.

اذهب إلى رابط أوبر السعودية. اختر من الصفحة الرئيسة الانضمام كشريك سائق إلى أوبر. قم بتسجيل اسمك الأول، ثم اسم العائلة. قم بتسجيل بريدك الإلكتروني. قم بإدخال كلمة مرور واحفظها لديك. قم بإدخال رقم جوالك الشخصي. قم بتحديد المنطقة التي ترغب في العمل بها. اقرأ الشروط والخصوصية ثم اقبل الشروط. اختر أيقونة التسجيل أو كلمة سجل للبدء. تابع التعليمات التي ستظهر أمامك للتأكد أنك قمت بالتسجيل بالفعل.

اذهب إلى رابط كريم السعودية. قم بتحديد المنطقة أو البلد التي ترغب بالعمل بها. قم بإدخال رقم هاتفك الشخصي. قم بإدخال بريدك الإلكتروني. قم باختيار أيقونة التسجيل، واضغط عليها ثم اتبع التعليمات.

كما شرحنا بالأعلى، فإن شركتي كريم وأوبر اتحدتا معًا، ولهذا يمكنك الآن التسجيل في كريم وأوبر السعودية، من خلال خدمة التسجيل الموحد في أوبر وكريم، وذلك بالخطوات التالية:

اذهب إلى رابط صفحة التسجيل الموحد أوبر وكريم. ثم اختر موديل السيارة أو المركبة الخاصة بك، وهي خطوة مهمة حتى تعلم الشركة التي تقبل هذا النوع من المركبات؛ وذلك بإدخال بيانات المركبة كما يلي: نوع السيارة. سنة تصنيع السيارة، أو الموديل. ثم اختر عرض السيارة، وسوف تظهر الشركة التي تقبلها، قم بالتسجيل في الشركة بعد ذلك بالضغط على أيقونة التسجيل.

يجب أن يكون لديك رخصة قيادة سارية داخل السعودية. يجب أن تكون حاصلًا على مؤهل تعليمي، يمكّنك من القراءة والكتابة واستخدام الهواتف الذكية والتطبيقات. يجب ألا يقل عمر السائق عن 21 عام وفقًا لشروط أوبر السعودية، وألا يقل عن 18 عامًا وفقًا لشركة كريم، وألا يزيد عن 60 عامًا. يجب ألا يكون السائق، قد حصل على حكمًا جنائيًا من قبل. وفقًا لأوبر يجب أن يكون السائق، حاملًا للجنسية السعودية، أو له أم سعودية، ولا يُسمح لأي أجنبي بالعمل في أوبر السعودية. يجب أن يحضر السائق المستندات المطلوبة كافة، عند التقدم إلى العمل في أوبر السعودية.