البرازيل تسجل 65 ألف إصابة جديدة بكورونا .. إغلاق التام في العاصمة

جدة - نرمين السيد - وبهذا يبلغ إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البرازيل 10 ملايين و455 ألفا و630 حالة منذ بدء انتشار الوباء. ووصلت حصيلة ضحايا إلفيروس إلى 252 ألفا و835 شخصا حتى يوم الجمعة. وعلى خلفية ارتفاع جديد فى معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا، قرر محافظ العاصمة برازيليا، إيبانيس روشا، فرض الإغلاق التام فى المدينة، اعتبارا من يوم السبت، لكبح تفشى الفيروس.

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