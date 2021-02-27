noor تفعيل دخول نظام نور التعليمي 1442 SA للطالب والمعلم السعودي وإنشاء الرقم السري

لتفعيل رابط دخول نظام نور التعليمي الإلكتروني لتسجيل دخول الطلاب وأيضا المعلم يتم عمل عدد من الخطوات اللازمة والضرورية التي نقوم بعرضها، ولابد من جميع الطلاب من اتباعها ليتم الدخول بشكل دوري على رابط الموقع الإلكتروني باتباع الخطوات البسيطة، وذلك لتسجيل الطلاب بالمراحل الدراسية الأولى والاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية بالرقم السري الخاص بهم بعد استلامه.الخدمات الإلكترونية والتعليمية لطلاب المملكة استخدام نظام نور الإلكتروني الرسمي 1442
قامت وزارة التعليم بالمملكة بتقديم الخدمات الخاصة بالطلاب والتيسير عليهم، وكانت افل الطرق لتقديم الخدمات هي باتباع النظام الإلكتروني في الدخول والتسجيل والاستعلام، وكان للنظام التعليمي الإلكتروني الاستعمالات التالية:
- تسجيل طلاب المراحل التعليمية الأولى مثل روضات الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويكون بالدخول والتسجيل بحساب ولي الأمر.
- يتم الاستعلام عن مواعيد الاختيارات الشهرية والفصلية للطلاب بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية وذلك من خلال حساب الطالب الشخصي.
- يمكن للطالب الحصول على تقارير العمل بالفصل الافتراضي بمنصة مدرستي من خلال المنصة.
- تسجيل بيانات الطالب وإجراء التعديلات اللازمة عليها، من تغيير رقم الجوال أو الحساب الإلكتروني أو تغيير الرقم السري.
- يقوم الرابط باستقبال استفسارات الطلاب ويتم الرد عليها.
يتم تفعيل حساب الطالب على الموقع التعليمي باتباع عدد من الخطوات التالية لدخول نظام نور:
- يتم الدخول على الرابط الرسمي التعليمي بالمملكة.
- يقوم الطالب بكتابة اسم المستخدم والرقم السري.
- يتم كتابة رمز التحقق، ويكون مكتوبا بصفحة الموقع.
- لابد أن يتم تأكيد أن المستخدم ليس روبوت.
- يتم تلقائيا فتح صفحة تفعيل الرقم السري.
- يقوم الطالب بكتابة الرقم السري مرة أخرى.
- يتم كتابة البريد الإلكتروني الأحدث لدي والذي يرغب باستعماله.
- يقوم المستخدم بحفظ البيانات.
- تصل رسالة على البريد الإلكتروني للمستخدم بتفعيل الرقم السري (ارقام تفعيل الرقم السري).
- يتم كتابة أرقام تفعيل الرقم السري بالحقل المخصص لها.
- يتم الانتقال تلقائيا للصفحة الرئيسية بعد تفعيل الرقم السري.
وتقوم وزارة التعليم السعودية بالاهتمام بعمل قاعدة من البيانات الأحدث للطالب بصفة مستمرة، حيث يتم كتابة البيانات الأحدث له باستمرار وتحديثها عند الدخول على المنصة، وذلك ليتمكن بسهولة من استخراج النتائج الخاصة به، كما يأتي للطالب الإشعار الأكاديمي للنتائج على رسالة نصية على الهاتف النقال لدية لإخباره بظهور النتائج على رابط الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.
وقد أطلقت وزارة التعليم منذ يوم تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر النظام الشامل ليتم تضمينهم ضمن قوائم دخول المدارس في العام الدراسي 1442-1443، وذلك باتباع عدد من الشروط التي تخص الطفل من حيث العمل والقدرات الخاصة، ويتم إنشاء حساب ولي الأمر عبر النظام التعليمي الشامل ليتم تسجيل الطلاب لدخول العام الدراسي الجديد، ويتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من فترة التسجيل.
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