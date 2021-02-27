عقيلة صالح يدعو لعقد جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة فى 8 مارس

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إلى انعقاد جلسة رسمية فى مدينة سرت وسط البلاد من أجل مناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك فى 8 مارس المقبل، مطالبا اللجنة العسكرية 5+5 بالرد رسميا لتأمين الجلسة فى سرت.





وقال مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى، نشره عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الجمعة، إنه "تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد لمناقشة منح الثقة للحكومة يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر مارس 2021 على تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمدينة سرت فى حال أكدت لجنة (5+5) تأمين الجلسة". وأضاف البيان أن "إذا تعذر ذلك يكون مكان انعقاد الجلسة المقر المؤقت لمجلس النواب فى مدينة طبرق فى ذات الزمان المحدد، وعلى لجنة (5+5) الرد بشكل رسمى على مجلس النواب فى وقت كافى قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة". وفى مطلع الشهر الجارى، نجحت الأطراف الليبية المشاركة فى ملتقى الحوار السياسى فى جنيف، برعاية أممية، فى اختيار سلطة تنفيذية (حكومة) جديدة، على أن يقوم محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسى الجديد، وموسى الكونى وعبد الله اللافى بمنصبى نائبيه، فيما أسند لعبد الحميد دبيبة منصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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