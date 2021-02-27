قرض بدون كفيل بنك ساب يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي ميسر في السداد 60 شهر للنساء والرجال

قرض بدون كفيل بنك ساب من البنوك التي تقدم عروض تمويلية ميسرة بأسهل الإجراءات الممكنة التي تساعد المواطن والمقيم من الرجال والنساء على حد سواء بالإضافة إلى تمويل المتقاعدين والمتقاعدات بقرض ميسر أيضاً بدون تقييد أو شروط تعجيزية، كل هذا فضلاً عن التمويل الشخصي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وهذا الأمر الذي يهم معظم من يحتاجون إلى التمويل لأغراض عديدة سواء لسداد ديون أو شراء سيارة جديدة، أو على سبيل المثال لعمل مشروع ما والربح منه من أجل تحسين مستوى المعيشة.قرض بدون كفيل بنك ساب
يقدم بنك ساب التمويل الشخصي بدون كفيل بمزايا عديدة يتميز بها عن بقية البنوك والشركات الآخرى فضلاً عن أن البنك من إحدى البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ومن البنوك الكبرى في المملكة، ويذلك يوفر المميزات لـ القرض الشخصي الميسر على النحو التالي:-
- متوافق مع الشريعة الإسلامية.
- قرض ميسر للغاية للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين.
- يعطي فترات سداد مرنة حتى 5 سنوات بقسط شهري يناسب الراتب.
- متاح سداد المديونية لدى بنوك وشركات آخرى.
- إمكانية أخذ قرض إضافي بعد سداد 20% من التمويل القائم.
- مبلغ القرض يصل حتى مليون ونصف ريال سعودي، والمتقاعدين حتى 500 ألف ريال.
- الإعفاء من سداد القرض وفقاً للمعايير المحددة التي تندرج تحت العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله.
- العمر يترواح بين الـ 21 وحتى 60 سنة.
- الحد الأدنى للراتب الشهري 3000 ريال بالنسبة للسعوديين و 4000 ريال للوافدين.
- مدة خدمة العمل تكون شهر واحد بالنسبة للمواطنين وثلاثة أشهر للمقيمين.
بالنسبة للمتقاعدين فالشروط هي:-
- العمر ما بين الـ40 عام وحتى 67 سنة.
- الراتب لا يقل عن 3000 ريال سعودي.
يوفر بنك ساب الحصول على قرض بأسهل إجراءات في نفس اليوم بتمويل سريع من خلال تقيدم وثائق بسيطة تتضمن في (بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة للوافدين – تعريف بالراتب موضح المسمى الوظيفي والراتب وتاريخ الالتحاق بالعمل – خطاب مختوم بالموافقة على تحويل الراتب إلى بنك ساب)
يذكر أن في حالة وجود أي استفسار عن القرض أو معلومات لحساب القيمة أو غيرها من خلال التحدث مع خدمة العملاء بالبنك على رقم 222-007-920 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]
- أفضل معروض لطلب إعفاء بنك التسليف 1442 تتضمن القبول
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قرض بدون كفيل بنك ساب من البنوك التي تقدم عروض تمويلية ميسرة بأسهل الإجراءات الممكنة التي تساعد المواطن والمقيم من الرجال والنساء على حد سواء بالإضافة إلى تمويل المتقاعدين والمتقاعدات بقرض ميسر أيضاً بدون تقييد أو شروط تعجيزية، كل هذا فضلاً عن التمويل الشخصي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وهذا الأمر الذي يهم معظم من يحتاجون إلى التمويل لأغراض عديدة سواء لسداد ديون أو شراء سيارة جديدة، أو على سبيل المثال لعمل مشروع ما والربح منه من أجل تحسين مستوى المعيشة.قرض بدون كفيل بنك ساب
يقدم بنك ساب التمويل الشخصي بدون كفيل بمزايا عديدة يتميز بها عن بقية البنوك والشركات الآخرى فضلاً عن أن البنك من إحدى البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ومن البنوك الكبرى في المملكة، ويذلك يوفر المميزات لـ القرض الشخصي الميسر على النحو التالي:-
- متوافق مع الشريعة الإسلامية.
- قرض ميسر للغاية للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين.
- يعطي فترات سداد مرنة حتى 5 سنوات بقسط شهري يناسب الراتب.
- متاح سداد المديونية لدى بنوك وشركات آخرى.
- إمكانية أخذ قرض إضافي بعد سداد 20% من التمويل القائم.
- مبلغ القرض يصل حتى مليون ونصف ريال سعودي، والمتقاعدين حتى 500 ألف ريال.
- الإعفاء من سداد القرض وفقاً للمعايير المحددة التي تندرج تحت العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله.
- العمر يترواح بين الـ 21 وحتى 60 سنة.
- الحد الأدنى للراتب الشهري 3000 ريال بالنسبة للسعوديين و 4000 ريال للوافدين.
- مدة خدمة العمل تكون شهر واحد بالنسبة للمواطنين وثلاثة أشهر للمقيمين.
بالنسبة للمتقاعدين فالشروط هي:-
- العمر ما بين الـ40 عام وحتى 67 سنة.
- الراتب لا يقل عن 3000 ريال سعودي.
يوفر بنك ساب الحصول على قرض بأسهل إجراءات في نفس اليوم بتمويل سريع من خلال تقيدم وثائق بسيطة تتضمن في (بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة للوافدين – تعريف بالراتب موضح المسمى الوظيفي والراتب وتاريخ الالتحاق بالعمل – خطاب مختوم بالموافقة على تحويل الراتب إلى بنك ساب)
يذكر أن في حالة وجود أي استفسار عن القرض أو معلومات لحساب القيمة أو غيرها من خلال التحدث مع خدمة العملاء بالبنك على رقم 222-007-920 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]
- أفضل معروض لطلب إعفاء بنك التسليف 1442 تتضمن القبول
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