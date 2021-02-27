أمريكا.. إدارة الغذاء والدواء توصي بمنح تصريح لقاح جونسون ضد كورونا

صوت مستشارو اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على التوصية بمنح تصريح استخدام طارئ للقاح فيروس كورونا من شركة "جونسون أند جونسون".

وفي حال عملت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بناء على التوصية فسيصبح اللقاح الثالث المصرح باستخدامه في الولايات المتحدة.

وسيكون أول لقاح يتم الحصول عليه من جرعة واحدة، ويمكن تخزينه في ثلاجات عادية، مما يسهل توزيعه مقارنة بلقاحي "بايونتيك-فايزر" و"موديرنا" اللذين يعتبران أكثر حساسية ويتطلب كلاهما جرعتين.

ولديه ميزة أخرى في المجال اللوجستي، حيث يمكن تخزينه في درجات حرارة البراد، ما يسهل بشكل كبير توزيعه.

وجاءت توصية إدارة الغذاء والدواء في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بـ 0.3 % بالمقارنة بنفس التوقيت يوم الخميس، لتصل إلى 28.4 مليون إصابة، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبيرج" للأنباء.