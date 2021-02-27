بايدن يعقد قمة افتراضية مع نظيره المكسيكي مطلع الأسبوع المقبل

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعقد قمته الثانية مع زعيم أجنبي مطلع الأسبوع المقبل عندما يلتقي بشكل افتراضي نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
وقال البيت الأبيض في بيان له إنه "يوم الاثنين، الأول من مارس، سيلتقي الرئيس جو بايدن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور".
وأضاف أن "الحدث الافتراضي" سيتطرق إلى التعاون في مجال الهجرة وجهود التنمية المشتركة في جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى والتعافي من فيروس كورونا والتعاون الاقتصادي.
من جانبه قال مكتب الرئيس المكسيكي إن الزعيمين "سيتحدثان عن الرؤية والأهداف المشتركة"، بما في ذلك "آليات التعاون لمعالجة الأسباب الهيكلية للهجرة في شمال أميركا الوسطى وجنوب المكسيك".
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