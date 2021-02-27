نداء عاجل من رئيس الوزراء العراقي لأهالي محافظة ذي قار

أكد مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، أن القرارات الصادرة بالأمس بشأن محافظة ذي قار التي منها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة؛ هي بداية حملة كبرى لإعمار المحافظة.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي فقد وجه الكاظمي، نداءً عاجلًا لأهالي محافظة ذي قار بضرورة المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للإدارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة أهالي المدينة.
كما تعهد رئيس مجلس الوزراء العراقي بأن تقدم الحكومة كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي أصدر بالأمس عددا من القرارات العاجلة التي تمثلت في تكليف عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار.
وشملت القرارات الصادرة الكاظمي أيضا تشكيل مجلس تحقيقي بالأحداث الأخيرة ومحاسبة المقصرين.
كما أمر الكاظمي أيضا بتشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة إعمار المحافظة وإطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة.
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