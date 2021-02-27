بلينكن يترأس وفد بلاده في مؤتمر المانحين لليمن أول مارس

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إنه سينضم إلى بلينكن في هذا المؤتمر كل من جلوريا ستيل القائمة بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، وريتشارد أولبرايت نائب وزير الخارجية.
ويستهدف هذا المؤتمر جمع تبرعات لصالح تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التعهدات المالية لتلبية الاحتياجات الملحة هناك من الأغذية والأدوية.
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