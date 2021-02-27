كوريا الجنوبية: العاملون في المجال الصحي يحصلون على أول دفعة من لقاح شركة فايزر

بدأت مجموعة مكونة من 300 من العاملين في المجال الطبي الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تلقي الجرعة الأولى من لقاح شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، بعد يوم واحد من إطلاق حملة التطعيم الوطني في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، انه تم إعطاء الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي الذين يعالجون مرضى كوفيد-19 في العاصمة سول وضواحيها الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" في منشأة تطعيم حكومية وسط سول.

ويأتي ذلك بعد يوم من بدء برنامج التطعيم الوطني في البلاد، حيث بدأ العاملون في مجال الرعاية الصحية والمرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما في مرافق رعاية المسنين، في تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المكون من جرعتين الذي طورته شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد.

وسيتلقى ما مجموعه 55,000 من الأطباء والممرضات في مستشفيات مرضى كوفيد-19 جرعات لقاح "فايزر"، والتي حصلت عليها كوريا الجنوبية من مرفق "كوفاكس" العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية. وسيتم توزيع جرعات لقاح "فايزر" أولا في خمسة مرافق للتطعيم تديرها الدولة في سول نظرا للظروف شديدة البرودة التي يستلزمها اللقاح.

وفي وقت سابق، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها ستسمح بنقل جرعات لقاح "فايزر" وتخزينها لمدة تصل إلى أسبوعين في درجات حرارة التجميد التقليدية، بدلا من درجات الحرارة شديدة البرودة. لكن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية قالت إنها لم تراجع بعد ما إذا كانت ستسمح بذلك، مشيرة إلى الحاجة للمزيد من البيانات للمراجعة.

ومن المتوقع وصول 10 ملايين جرعة أخرى من لقاح "فايزر" بموجب عقد مباشر بين الشركة والحكومة الكورية في الربع الثالث من العام الجاري.