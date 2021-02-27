باكستان: تسجيل 1315 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم السبت - بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 33 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و837 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 544 ألفا و406 أشخاص، بعدما تماثل للشفاء خلال الساعات الأخيرة 2013 شخصا.

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