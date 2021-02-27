تفجير سفينة شحن إسرائيلية والمسؤولون يتهمون إيران

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفتى "جيروزاليم بوست" و"تايمز أوف إسرائيل"، قال مسؤولون إسرائيليون، لم تسمهم، إنهم يعتقدون أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذى وقع أمس، على متن سفينة شحن إسرائيلية فى خليج سلطنة عمان، والتى شهدت حوادث مماثلة فى الأشهر الماضية.

كما يأتى تفجير، أمس، وسط توترات شديدة بين إيران وإدارة بايدن التى قامت بأول عمل عسكرى لها، مساء الخميس، ضد الميليشيات المدعومة من إيران فى سوريا، ردًا على هجمات استهدفت القوات الأمريكية فى العراق.

فيما أشارت وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن الحادث لم يتسبب بأى إصابات بشرية، مضيفة أن السفينة اضطرت إلى التوجه لميناء قريب.

وكان خليج عمان شهد سلسلة انفجارات فى عام 2019، وألقت البحرية الأمريكية باللوم فيها على إيران التى دأبت على نفى تلك الاتهامات.