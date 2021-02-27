جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفتى "جيروزاليم بوست" و"تايمز أوف إسرائيل"، قال مسؤولون إسرائيليون، لم تسمهم، إنهم يعتقدون أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذى وقع أمس، على متن سفينة شحن إسرائيلية فى خليج سلطنة عمان، والتى شهدت حوادث مماثلة فى الأشهر الماضية.
كما يأتى تفجير، أمس، وسط توترات شديدة بين إيران وإدارة بايدن التى قامت بأول عمل عسكرى لها، مساء الخميس، ضد الميليشيات المدعومة من إيران فى سوريا، ردًا على هجمات استهدفت القوات الأمريكية فى العراق.
فيما أشارت وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن الحادث لم يتسبب بأى إصابات بشرية، مضيفة أن السفينة اضطرت إلى التوجه لميناء قريب.
وكان خليج عمان شهد سلسلة انفجارات فى عام 2019، وألقت البحرية الأمريكية باللوم فيها على إيران التى دأبت على نفى تلك الاتهامات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفجير سفينة شحن إسرائيلية والمسؤولون يتهمون إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.