هايتى: 25 قتيلا واختفاء 200 آخرين بعد هروبهم من السجن

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم حكومة هايتى، اليوم السبت، مصرع 25 شخصًا، بينهم 6 من السجناء الذين حاولوا الفرار من سجن "كرو دى بوكيه" بأحد ضواحى العاصمة بور أو برينس، فيما تمكن 200 سجين من الفرار.





ويأتى الحادث بعد يوم من وقوع حادث الهروب من سجن قرب العاصمة بور أو برينس، أمس الخميس، فيما لم يتم حتى الآن تحديد هوية غالبية القتلى الذين سقطوا خلال حادث الهروب. وبحسب حكومة هايتى، كان أنيل جوزيف، وهو زعيم عصابة خطير، من بين السجناء الستة الذين لقوا حتفهم، حيث قتل جوزيف على بعد مئة كيلومتر شمال غرب السجن، أمس الجمعة، بعدما هاجم ضباط شرطة. كما كان مدير السجن الذى لم يتم الكشف عن هويته من بين القتلى. بينما أعادت السلطات السجناء إلى مجمع السجن.

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