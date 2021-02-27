دولة جديدة تنظر منح الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إجراء مراجعة حول لقاح جونسون آند جونسون، وذلك عقب الطلب الذي تقدمت به الشركة للحصول على موافقة الاستخدام.

وقالت وزارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية، إنها ستدرس اللقاح ذا الجرعة الواحدة مع لجان استشارية خاصة قبل أن تصرح باستخدامه، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

فيما أعلنت شركة "جونسون آند جونسون"، توفير 3 إلى 4 ملايين جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا بحلول الأسبوع الحالي في الولايات المتحدة.

وأكدت هيئة الأدوية الأمريكية، فاعلية لقاح "جونسون آند جونسون"، وأمنه ضد فيروس كورونا.

وأعلنت شركة جونسون آند جونسون، تخطيطها لتوفير أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا للشعب الأمريكي نهاية مارس المقبل، في حالة الحصول على تصريح هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتستعد الشركة للحصول على التصريح حتى تنضم إلى اللقاحات التي يتم استخدامها في الوقت الحالي، حيث من المقرر اجتماع اللجنة الاستشارية للغذاء والدواء الجمعة المقبل، للتصويت على الأمر.

ويختلف لقاح جونسون آند جونسون عن بقية اللقاحات حيث يتكون من جرعة واحدة، ما يعني أن 20 مليون جرعة سيتم تلقيح 20 مليون مواطن بها.