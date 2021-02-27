فتاة تشغل الرأي العام الأردني وتحرك عاجل من الأمن العام

تسببت محاولة خطف إحدى الفتيات في لواء الرمثا الأردني في إثارة حالة من الجدل الواسع في أوساط الأردنيين مما دفع الأمن العام الأردني بالتحرك العاجل بحثا عن الجناة.
وبحسب وكالة الأبناء الأردنية بترا فقد باشر فريق خاص من مديرية الأمن العام التحقيق بشكوى محاولة خطف فتاة في لواء الرمثا.
وأشارت الوكالة الي تصريحات الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، والذي بين فيها انه ورد لمديرية شرطة الرمثا اليوم السبت، شكوى من ذوي فتاة بمحاولة مجهولين داخل مركبة خطفها اثناء وجودها بالقرب من المنزل.
واكد الناطق الاعلامي ان فريق تحقيق مشتركا وخاصا باشر التحقيق في الشكوى لتحديد هوية الاشخاص والقاء القبض عليهم .
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